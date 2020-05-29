В Салехарде историко-культурную экспертизу провели на большей части города

29 Май 2020 2020-05-29T13:17:56+03:00

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В Салехарде впервые провели историко-культурную экспертизу. Это позволит минимизировать время и затраты застройщиков. В настоящее время окружная столица – большая строительная площадка, где возводятся жилые дома и объекты социального значения. При этом Салехард еще и город с большой историей и культурным значением, один из древнейших населённых пунктов в российской Арктике.

Теперь перед началом строительных или ремонтных работ на участках подрядным организациям не нужно получать заключение специальной комиссии. Администрация города инициировала проведение историко-культурной экспертизы, чтобы сэкономить время застройщиков на выявление объектов культурного наследия на местах строительства.

Специалисты окружной службы государственной охраны объектов культурного наследия оценили более 80% территории города, кроме тех участков, которые не предполагаются к освоению.

По итогу удалось получить более точную картину развития города, проанализировав архивные материалы и литературные источники, а также разделить город на участки с вероятностью нахождения на них объектов культурного значения, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU