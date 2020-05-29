2020-05-29T13:10:13+03:00
Общество

В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи

Спецавтомобили пополнят автопарк лечебных учреждений Лабытнанги, Губкинского, Аксарки и Тазовского
Анна Полякова
Поделиться:
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи Фото: yanao.ruВ больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Оснащение учреждений здравоохранения ЯНАО автомобилями скорой помощи класса «С» продолжается. Эти «скорые помощи» предназначены для пациентов, пострадавших в ДТП.

В 2020 году запланировано приобретение четырех таких машин: для городских больниц Лабытнанги и Губкинского, а также центральных районных больниц Аксарки и Тазовского. Первый спецавтомобиль появится в Аксарке в середине августа.

В минувшем году на Ямал поступило семь машин для больниц Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Тарко-Сале. Все они оснащены необходимым оборудованием для оказания сложной медицинской помощи уже по пути в больницу.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, обеспечение медицинских учреждений Ямала автомобилями для оказания помощи пациентам, пострадавшим в ДТП - одно из важнейших направлений регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме наказали подростков, нарушивших режима повышенной готовности
В Салехарде историко-культурную экспертизу провели на большей части города
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи
Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет
На Ямале скончались два пациента с коронавирусом
Строительство жилья и соцобъектов на Ямале идёт с учётом новых требований
В Тарко-Сале участники ДТП устроили на улице разборки
Аэропорт Нового Уренгоя корректирует работу из-за реконструкции аэродрома
В Салехарде обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
На Ямале купаться разрешат на трех пляжах
В ходе благоустройства Пуровска акцент сделают на освещении
В Ноябрьске ждет суда полицейский, сломавший руку задержанному
В Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию
Пьяный ярсалинец на угнанном УАЗике врезался в автомобиль ДПС
Погода на Ямале 29 мая: день пасмурный и дождливый
В Муравленко местного жителя обвиняют в убийстве и поджоге 30-летней давности
Губкинский детсад «Светлячок» закрыли на карантин из-за коронавируса
В Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством
В Губкинском в День пограничника открыли памятник
Глава Ямала раскритиковал мэров, поспешивших завершить отопительный сезон
Полицейские отблагодарят бдительных ямальцев денежным вознаграждением
На Ямале стартовали продажи билетов на пассажирский водный транспорт
Мошенник выманил у ноябрянина 15 тысяч рублей фотографией колес
В Тазовский для молоди ценной рыбы доставили «плавучий дом»