В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи

29 Май 2020 2020-05-29T13:10:13+03:00

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Оснащение учреждений здравоохранения ЯНАО автомобилями скорой помощи класса «С» продолжается. Эти «скорые помощи» предназначены для пациентов, пострадавших в ДТП.

В 2020 году запланировано приобретение четырех таких машин: для городских больниц Лабытнанги и Губкинского, а также центральных районных больниц Аксарки и Тазовского. Первый спецавтомобиль появится в Аксарке в середине августа.

В минувшем году на Ямал поступило семь машин для больниц Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Тарко-Сале. Все они оснащены необходимым оборудованием для оказания сложной медицинской помощи уже по пути в больницу.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, обеспечение медицинских учреждений Ямала автомобилями для оказания помощи пациентам, пострадавшим в ДТП - одно из важнейших направлений регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU