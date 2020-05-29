2020-05-29T11:35:21+03:00
Происшествия

Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет

Женщина перечислила неизвестным 176 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернетНоябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернетФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске выявили очередной факт мошенничества, жертвой которого оказалась местная жительница. Женщина занимаясь, курьерскими доставками офисной бумаги в бюджетные организации, в соцсети нашла объявление о продаже большой партии расходного материала.

Заинтересовавшись объявлением, женщина перешла на сайт, где была указана вся информация. Выяснив условия оплаты и доставки бумаги, ноябрянка перевела на банковский счет продавца 176 тыс. рублей. Получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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