Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет

29 Май 2020 2020-05-29T11:35:21+03:00

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В Ноябрьске выявили очередной факт мошенничества, жертвой которого оказалась местная жительница. Женщина занимаясь, курьерскими доставками офисной бумаги в бюджетные организации, в соцсети нашла объявление о продаже большой партии расходного материала.

Заинтересовавшись объявлением, женщина перешла на сайт, где была указана вся информация. Выяснив условия оплаты и доставки бумаги, ноябрянка перевела на банковский счет продавца 176 тыс. рублей. Получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU