На Ямале скончались два пациента с коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T11:19:58+03:00

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На Ямале за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом. Об этом 29 мая рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. Число летальных исходов в регионе достигло девяти. Все скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, их организмы не справились с болезнью.

По сообщению оперштаба, пациенты проходили лечение в Новоуренгойской центральной городской больнице. Женщина 66 лет заболела в середине мая. За медицинской помощью она обратилась на четвертый день. В стационаре находилась с двухсторонней пневмонией. Исследование подтвердило коронавирусную инфекцию. У пациентки в истории болезни присутствовали также ряд хронических заболеваний таких, как злокачественное новообразование и гипертоническая болезнь. Медики боролись за жизнь пациентки, но организм не выдержал.

Второй пациент – это мужчина 28 лет. Он был госпитализирован 24 мая с диагнозом двухсторонняя пневмония. Сразу был обследован на коронавирус. Тест дал положительный результат. Мужчина регулярно получал сеансы гемодиализа по хронической болезни почек. В связи с утяжелением основного заболевания – сахарного диабета, которым он страдал с детства, тяжелое течение коронавирусной пневмонии оказалось для него фатальным

На сегодняшний день подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО подтвержден 2281 случай COVID-19. Выздоровели от коронавируса 898 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU