2020-05-29T11:05:27+03:00
Экономика

Строительство жилья и соцобъектов на Ямале идёт с учётом новых требований

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию более 100 объектов
Анна Полякова
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Строительство жилья и соцобъектов на Ямале идёт с учётом новых требований Фото: yanao.ruСтроительство жилья и соцобъектов на Ямале идёт с учётом новых требований Фото: yanao.ru
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На Ямале работы ведутся на 136 стройплощадках во всех муниципалитетах, начиная с больших городов, заканчивая отдалёнными поселениями. Возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы. Среди них - школа на 800 мест в Салехарде, культурно-спортивный комплекс в Красноселькупе, поликлиника с женской консультацией в Новом Уренгое и многие другие.

Как пояснил заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов, несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах и обозначенных правительством округа.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию более 100 объектов. В связи с распространением коронавирусной инфекции работы на строительных площадках организованы по новым правилам. Применяются средства индивидуальной защиты, организована ежедневная дезинфекция помещений и контроль температуры и самочувствия работников. Отдельные меры безопасности применяются в отношении сотрудников, которые работают вахтовым методом. В условиях Крайнего Севера это до 80% персонала.

В начале режима повышенной готовности со строителями была договоренность о продлении вахтового периода. Все организации пошли на это. Люди работали на ямальских объектах по 2,5 месяца. И только сейчас начинается ротация персонала.

Во время перевахтовки приезжающим на территорию региона работникам нужно иметь при себе отрицательный результат обследования на коронавирус, пройти обсервацию в течение 14 дней и сдать повторный тест. Только после этого они могут приступить к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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