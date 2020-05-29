В Тарко-Сале участники ДТП устроили на улице разборки

29 Май 2020 2020-05-29T09:55:53+03:00

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Жители Тарко-Сале стали свидетелями разборок на улице, которые учинили участники ДТП. Вечером 27 мая в дежурную часть поступило телефонное сообщение от напуганной горожанки о том, что на одной из улиц автомобиль врезался в столб, между водителем и пассажиром данной автомашины происходит конфликт.

Выяснилось, что 60-летний водитель автомобиля «Хонда», двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в фонарный столб. Словесный конфликт между водителем и 32-летним пассажиром начался в салоне автомобиля еще во время движения. Выяснять отношения родственники продолжили на улице.

Очевидцы скандала утверждали, что в руках водителя находился предмет, внешне схожий с холодным оружием. Данный факт не подтвердился, полицейские выяснили, что 60-летний мужчина размахивал ручкой от автомобильной двери.

Сотрудники полиции задержали скандалистов. В настоящее время проводится проверка в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU