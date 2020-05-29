2020-05-29T09:41:30+03:00
Общество

Аэропорт Нового Уренгоя корректирует работу из-за реконструкции аэродрома

Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 6.00 до 17.30
Анна Полякова
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Аэропорт Нового Уренгоя корректирует работу из-за реконструкции аэродрома Фото: пресс-служба аэропортаАэропорт Нового Уренгоя корректирует работу из-за реконструкции аэродрома Фото: пресс-служба аэропорта
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Режим работы аэропорта Нового Уренгоя с 1 июня по 24 октября изменится в связи с реконструкцией аэродрома. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, все запланированные рейсы будут обслуживаться с 7.30 до 17.30. Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 6.00 до 17.30. Расписание рейсов составлено с учетом временных ограничений.

Все работы по реконструкции будут проведены без прекращения деятельности аэропорта. С учетом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнется в июне. Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 14 часов, с 17.30 до 7.30 следующего дня.

Отметим также, что на данный момент в действующем здании аэропорта Новый Уренгой завершается капитальный ремонт. Это временное решение необходимое для обеспечения комфорта пассажиров на период сокращения рабочего дня в связи с реконструкцией аэродрома и строительства нового, современного аэровокзала.

Количество стоек регистрации в результате будет увеличено с 4 до 8, зал ожидания после предполетного досмотра увеличится почти в 3 раза – до 720 кв. м. С 1 июня здание действующего аэровокзала вновь приступит к обслуживанию пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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