29 Май 2020 2020-05-29T09:24:00+03:00

В Салехарде обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением Фото: yanao.sledcom.ru

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В микрорайоне Брусничный Салехарда утром 29 мая обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняют криминалисты, сотрудники полиции, эксперты. Проводится осмотр места трагедии, опрашиваются очевидцы.

Фото: yanao.sledcom.ru

Личность погибшего установлена, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. Это мужчина 1991 года рождения. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и самостоятельный роковой шаг.

По результатам доследственной проверки Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ЯНАО будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU