В Салехарде обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
В микрорайоне Брусничный Салехарда утром 29 мая обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняют криминалисты, сотрудники полиции, эксперты. Проводится осмотр места трагедии, опрашиваются очевидцы.
Фото: yanao.sledcom.ru
Личность погибшего установлена, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. Это мужчина 1991 года рождения. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и самостоятельный роковой шаг.
По результатам доследственной проверки Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ЯНАО будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU