На Ямале купаться разрешат на трех пляжах

29 Май 2020 2020-05-29T09:02:05+03:00

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, большинство ямальцев будут вынуждены остаться в округе и проводить здесь свой отпуск. Для них готовят пляжи и места отдыха у воды.

В этом году ожидается открытие трех пляжей, где будет разрешено купаться: по одному в Ноябрьске, Тарко-Сале и Муравленко. Кроме того, будет подготовлено семь мест отдыха у воды: два в Ноябрьске, одно в Салехарде и четыре в Новом Уренгое – здесь можно будет только загорать, так как пляжи оборудуют, а в воду заходить не рекомендуется.

Ежегодно представители муниципалитетов облагораживают территории отдыха вблизи водоемов, производят чистку дна, устанавливают специальные информационные щиты и смотровые площадки для спасателей. Затем, по завершению работ, направляют в государственную инспекцию по маломерным судам документы для освидетельствования пляжа или места отдыха у воды.

- На данный момент от муниципальных образований в инспекцию не поступило ни одной заявки на открытие пляжей или мест отдыха у воды, мы ожидаем их ближе к середине июня», - отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по ЯНАО Оксана Третьяк.

ИСТОЧНИК KP.RU