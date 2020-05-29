2020-05-29T08:49:40+03:00
Общество

В ходе благоустройства Пуровска акцент сделают на освещении

Как потратить бюджетные деньги - решают местные жители
Анна Полякова
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В ходе благоустройства Пуровска акцент сделают на освещении Фото: puradm.ruВ ходе благоустройства Пуровска акцент сделают на освещении Фото: puradm.ru
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В МО Пуровское лето будет жарким – у муниципалитета обширные планы по благоустройству, озеленению и ремонту дорог. В течение лета отремонтироуют три проезда. К земельным участкам, выданным многодетным семьям в переулке Снежном обустроят временный проезд из железобетонных плит. Благодаря ранней весне уже завершено порядка 40% запланированных работ.

На улице Новой приступили к установке дополнительных опор освещения, о чём давно просили жители близлежащих домов. Кроме того, в поселке Пуровск обновят покраску на 34-х существующих опорах освещения и установят 55 новых светодиодных светильника. Работы планируют завершить к середине июня.

- Жители поселка не остаются равнодушными и участвуют в районном конкурсе бюджетных инициатив. Благодаря их идеям в течение лета появится новая линия освещения вдоль парковой зоны от детской школы искусств до мемориального комплекса «Звезда», а также на территории поселка установят экоконтейнеры для сбора пластиковых бутылок, - отмечают в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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