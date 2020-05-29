2020-05-29T08:14:35+03:00
Происшествия

В Ноябрьске ждет суда полицейский, сломавший руку задержанному

Сотрудника ППС обвиняют в превышении должностных полномочий
Анна Полякова
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В Ноябрьске ждет суда полицейский, сломавший руку задержанномуВ Ноябрьске ждет суда полицейский, сломавший руку задержанномуФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске будут судить полицейского за превышение должностных полномочий. Инцинет произошел вечером 6 января 2019 года. Автопатруль ППС выявил на улице гражданина, совершившего административное правонарушение.

Полицейские доставили мужчину для освидетельствования на нахождение в состоянии алкогольного опьянения в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский ПНД». В момент сопровождения сотрудник полиции заломил ему руку за спину, не имея основания для применения физической силы. Нарушитель получил закрытый перелом плечевой кости, которое эксперты оценили как тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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