В Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию

29 Май 2020 2020-05-29T07:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Здание Ханымейской клинико-биохимической лаборатории в 2021 году будут капитально ремонтировать. Помещению уже больше 30 лет. Шесть лет назад там обновили покрытие полов и стен, заменили сантехнику, однако этого оказалось недостаточно, в масштабной реконструкции нуждается всё здание.

В прошлом году представители дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО и специалисты Тарко-Салинской районной больницы провели осмотр лаборатории, тогда было дано заключение о необходимости проведения здесь капремонта.

-Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по подготовке всего необходимой перечня работ, - сообщил заведующий филиалом Ханымейской участковой больницы Пётр Морыкот.

До 2010 года медицинские кабинеты работали по соседству с историко-краеведческим музеем. Сотрудники лаборатории были первыми посетителями выставок, первыми участниками любых конкурсов. Когда их медоборудование приходило в неактуальное состояние, врачи всегда интересовались, не интересны ли эти предметы для фонда музея.

- И благодаря этому музейные фонды значительно пополнились раритетами, - рассказала директор музея Ильина Шаронина.

ИСТОЧНИК KP.RU