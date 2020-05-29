2020-05-29T07:52:05+03:00
Общество

В Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию

В масштабной реконструкции нуждается всё здание
Анна Полякова
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В Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию Фото: puradm.ruВ Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию Фото: puradm.ru
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Здание Ханымейской клинико-биохимической лаборатории в 2021 году будут капитально ремонтировать. Помещению уже больше 30 лет. Шесть лет назад там обновили покрытие полов и стен, заменили сантехнику, однако этого оказалось недостаточно, в масштабной реконструкции нуждается всё здание.

В прошлом году представители дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО и специалисты Тарко-Салинской районной больницы провели осмотр лаборатории, тогда было дано заключение о необходимости проведения здесь капремонта.

-Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по подготовке всего необходимой перечня работ, - сообщил заведующий филиалом Ханымейской участковой больницы Пётр Морыкот.

До 2010 года медицинские кабинеты работали по соседству с историко-краеведческим музеем. Сотрудники лаборатории были первыми посетителями выставок, первыми участниками любых конкурсов. Когда их медоборудование приходило в неактуальное состояние, врачи всегда интересовались, не интересны ли эти предметы для фонда музея.

- И благодаря этому музейные фонды значительно пополнились раритетами, - рассказала директор музея Ильина Шаронина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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