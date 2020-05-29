2020-05-29T06:05:52+03:00
Происшествия

Пьяный ярсалинец на угнанном УАЗике врезался в автомобиль ДПС

За рулем УАЗика был не работающий, ранее судимый житель села
Анна Полякова
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Пьяный ярсалинец на угнанном УАЗике врезался в автомобиль ДПСПьяный ярсалинец на угнанном УАЗике врезался в автомобиль ДПСФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе раскрыли угон автомобиля, случившийся 27 мая в Яр-Сале. Пьяный безработный местный житель не устоял перед соблазном покататься на УАЗике, который был не заперт, ключ находился в замке зажигания.

Сообщение об угоне в дежурную часть поступило 27 мая в 17:11. УАЗ был припаркован у здания филиала АО «Ямалкоммунэнерго». Получив ориентировку автомобиль, сотрудник ДПС обнаружил и остановил данный автомобиль возле одного из домов села, преградив дорогу служебным автомобилем.

За рулем УАЗика был не работающий, ранее судимый житель села Яр-Сале, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он врезался в патрульный автомобиль, обе машины при этом получили механические повреждения.

Возбуждено уголовное дело об угоне. С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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