2020-05-29T05:15:52+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 мая: день пасмурный и дождливый

Температура воздуха +9... +13 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 29 мая: день пасмурный и дождливыйПогода на Ямале 29 мая: день пасмурный и дождливыйФото: Ольга Крыльцова
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В пятницу, 29 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +11 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 6 м/с.

В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, дождь, ветер восточный 5 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно, проливной дождь - весь день, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер западный 4 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь к вечеру прекратится, ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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