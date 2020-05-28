2020-05-28T16:28:00+03:00
Происшествия

В Муравленко местного жителя обвиняют в убийстве и поджоге 30-летней давности

Его задержали только в начале 2020 года
Анна Полякова
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В Муравленко местного жителя обвиняют в убийстве и поджоге 30-летней давностиВ Муравленко местного жителя обвиняют в убийстве и поджоге 30-летней давностиФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко ждет суда 55-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве и поджоге. Само преступление произошло в июле 1993 года.

По версии следствия, ночью он пришел к своему знакомому за «карточным долгом». Хозяин квартиры не располагал такой большой суммой, тогда гость задушил должника кухонным полотенцем. После этого забрал ключи от автомобиля жертвы и принадлежащую ему компьютерную технику. Обнаружив в квартире канистру с бензином, совершил поджог, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся с места преступления. Похищенный им автомобиль он продал через знакомых.

Тела мужчины со следами насильственной смерти обнаружили при тушении пожара. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство). Следователи, обнаружив автомобиль с перебитыми на двигателе номерами, не могли установить местонахождение покупателя, так как он жил по поддельным документам. Его вычислили только в январе 2020 года, и расследование уголовного дела вновь возобновилось.

Задержанный назвал имя жителя города Муравленко, продавшего ему в 1993 году указанный автомобиль. Свои показания он подтвердил при очной ставке с обвиняемым, который все прошедшие с момента убийства годы продолжал жить в городе.

Обвиняемый признал вину в ходе предварительного следствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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