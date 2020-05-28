2020-05-28T15:40:51+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством

Рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством Фото: pixabay.comВ Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством. Сообщение от напуганной женщины поступило в дежурную часть 9 мая. Она рассказала, что ей угрожает знакомый.

Выяснилось, поздно вечером они вместе выпивали, однако в какой-то момент приятель накинул на женщину кофту, которую зафиксировал у шеи, при этом высказывал в ее адрес слова угрозы убийством, которые она в силу сложившихся обстоятельств, восприняла реально.

Известно также, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. Собутыльником оказался ранее судимый житель города 1973 года рождения.

По данному факту отделением дознания ОМВД России по г. Лабытнанги возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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