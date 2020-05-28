2020-05-28T15:29:46+03:00
Общество

В Губкинском в День пограничника открыли памятник

Монумент воздвигли по инициативе местных жителей
Анна Полякова
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В Губкинском в День пограничника открыли памятник Фото: администрация ГубкинскогоВ Губкинском в День пограничника открыли памятник Фото: администрация Губкинского
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В Губкинском горожане, служившие в пограничных войсках, сегодня, 28 мая, возложили цветы к Вечному огню и к новому памятнику, который открыли к празднику.

Этот памятник - инициатива местных жителей, которые предложили эту идею в рамках проекта «Уютный Ямал». Как отметил глава города Андрей Гаранин, эту инициативу поддержали и реализовали, потому что для многих губкинцев это очень важный и нужный объект. Он подчеркнул, что этот памятный знак очень важен для каждого из тех, кто отдал свой долг Родине и служил в пограничных войсках.

- Очень приятно, что к этому празднику мы установили в городе памятный знак в честь тех людей, кто сейчас охраняет границы нашего государства и в честь ветеранов этой службы,- сказал глава города. - Как известно, бывших пограничников не бывает, уверен, что вы всегда готовы встать на защиту интересов нашей страны. Вы все настоящие патриоты России, Ямала и нашего города.

Андрей Гаранин поздравил горожан с праздником и пожелал, чтобы на российских границах всегда было спокойно, а также крепкого здоровья, благополучия семьям пограничников и всего самого доброго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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