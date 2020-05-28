2020-05-28T15:02:17+03:00
Происшествия

Полицейские отблагодарят бдительных ямальцев денежным вознаграждением

До конца мая уже шестеро человек получат премии
Анна Полякова
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Ямальцы могут получить вознаграждение за информирование полиции о правонарушениях Фото: yanao.ruЯмальцы могут получить вознаграждение за информирование полиции о правонарушениях Фото: yanao.ru
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Ямальцы могут получить вознаграждение за информирование полиции о правонарушениях. Сумма за достоверные сведения о правонарушении или преступлении составляет 4000 рублей. Решение о выплате принимает руководство Управления МВД РФ по ЯНАО.

Соответствующие изменения были внесены в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО». Информация принимается органами внутренних дел по выбору гражданина в устной и письменной форме, регистрируется и рассматривается в порядке и сроках, установленных федеральным законодательством.

Напомним, ранее финансовую поддержку для граждан, участвующих в охране общественного порядка, могли получить только члены общественных объединений правоохранительной направленности.

До конца мая уже шестеро ямальцев получат вознаграждение. Один из них за сообщение полиции о торговле алкоголем без лицензии.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы «Безопасный регион» на 2014-2024 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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