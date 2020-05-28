2020-05-28T14:56:22+03:00
Общество

На Ямале стартовали продажи билетов на пассажирский водный транспорт

Теплоходы начнут курсировать в июне
Анна Полякова
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На Ямале стартовали продажи билетов на пассажирский водный транспорт Фото: yanao.ruНа Ямале стартовали продажи билетов на пассажирский водный транспорт Фото: yanao.ru
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На Ямале началась продажа билетов на пассажирский водный транспорт, однако теплоходы начнут курсировать в июне.

Как сообщает правительство ЯНАО, уже сегодня билеты на теплоходы по субсидируемым межмуниципальным и межрегиональным маршрутам можно приобрести на сайте перевозчика severflot.ru. С началом навигации (с 1 июня) билеты появятся и в кассах речного вокзала в Салехарде, на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на судах.

В этом списке рейсы «Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно», «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно», «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно», «Салехард – Катравож и обратно», «Берёзово – Салехард - Мужи и обратно».

В связи с эпидситуацией ограничения по загрузке судов на маршрутах предусмотрены лишь при отправке из города Салехарда и Березово (ХМАО). Они не должны превышать 50%. Всем пассажирам и экипажу на время всей поездки необходимо использовать маску и перчатки.

Напомним, рейсы по маршрутам «ОмскТобольск – Ханты-Мансийск – Салехард и обратно» и «Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно» отменены. Пассажирам предлагают воспользоваться авиамаршрутами, что гораздо быстрее и комфортнее.

По маршруту «Салехард – Омск и обратно» (круглогодично) два раза в неделю летает самолет. А в Антипаюту из Салехарда и Нового Уренгоя можно будет добраться вертолётом. Рейсы будут выполняться из Антипаюты в Новый Уренгой и обратно три раза в неделю круглый год. Из Салехарда в Антипаюту и обратно - в летний период, один раз в неделю. Расписание на вертолетные перевозки находится в стадии согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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