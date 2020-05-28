Мошенник выманил у ноябрянина 15 тысяч рублей фотографией колес

28 Май 2020 2020-05-28T14:00:24+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчина 26 мая обратился в полицию за помощью, сообщив, что его обманули. В соцсети он нашел объявление о продаже автомобильных колес.

Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного лица 15 тыс. рублей. После этого хотел уточнить срок доставки, неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, деньги не возвращены.

Полиция устанавливает причастного к совершению данного противозаконного действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители обращают внимание, что, общаясь с неизвестными в сети Интернет и по телефону, не стоит торопиться переводить деньги, выполняя условия людей, которые могут оказаться мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU