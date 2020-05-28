В Тазовский для молоди ценной рыбы доставили «плавучий дом»

28 Май 2020 2020-05-28T12:39:26+03:00

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В поселок Тазовский прибыли комплектующие для садковой линии, в которой будет подращиваться молодь сиговых видов рыб. «Плавучий дом» приобретен за счет ямальской казны в рамках проекта по строительству рыбоводного завода на реке Таз. Его установят в русле реки. Рыба будет подращиваться в естественной среде.

. Во время эксперимента специалисты СобЭта технология была успешно испытана в прошлом годуского рыбоводного завода вырастили 72 тысячи штук молоди чира, которого на Ямале также называют щёкуром. За неполных два месяца мальки навеской 0,7 грамма достигли 20 граммов. Выпуск молоди в реку состоялся в конце августа.

- Преимущество этой технологии в том, что рыба находится в естественных условиях, и помимо искусственных кормов в ее рационе присутствуют естественные объекты питания, - рассказал директор Собского рыбоводного завода Дмитрий Колесников.

Одновременно с монтажом садковой лини на реке Таз начнется рыбоводный сезон. В Тазовский 10 июня доставят мальков чира – 250 тысяч штук – средней навески более 0,5 грамма, сейчас они находятся на рыбоводном заводе в поселке Харп. На первоначальном этапе их будут подращивать в садках, которые использовались в 2019 году.

Параллельно на берегу будет идти строительство производственных объектов будущего рыбоводного предприятия. Работы завершат в конце этого года. После его выхода на проектную мощность – с 2021 года – в реку Таз будут выпускать до 2 млн штук молоди ежегодно, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU