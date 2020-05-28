Всероссийские проверочные работы ямальские школьники напишут в сентябре

28 Май 2020 2020-05-28T12:19:32+03:00

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс

Изменить размер текста: A A

Проведение всероссийских проверочных работ на Ямале, как и во всей России, перенесено на осень . Планируется, что они пройдут в начале сентября. Их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

Обычно ВПР писали в конце учебного года, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации их проведение пришлось отложить. Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс.

Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.

В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU