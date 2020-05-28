2020-05-28T12:19:32+03:00
Общество

Всероссийские проверочные работы ямальские школьники напишут в сентябре

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс
Анна Полякова
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Всероссийские проверочные работы ямальские школьники напишут в сентябре Фото: администрация СалехардаВсероссийские проверочные работы ямальские школьники напишут в сентябре Фото: администрация Салехарда
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Проведение всероссийских проверочных работ на Ямале, как и во всей России, перенесено на осень . Планируется, что они пройдут в начале сентября. Их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

Обычно ВПР писали в конце учебного года, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации их проведение пришлось отложить. Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс.

Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.

В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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