Всероссийские проверочные работы ямальские школьники напишут в сентябре
Проведение всероссийских проверочных работ на Ямале, как и во всей России, перенесено на осень . Планируется, что они пройдут в начале сентября. Их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.
Обычно ВПР писали в конце учебного года, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации их проведение пришлось отложить. Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс.
Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.
В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU