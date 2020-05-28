2020-05-28T11:11:36+03:00
Общество

Последний звонок для выпускников на Ямале пройдёт в онлайн-формате

Ученики, учителя, классные руководители соберутся вместе у экранов своих компьютеров
Анна Полякова
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Последний звонок для выпускников на Ямале пройдёт в онлайн-формате Фото: salekhard.orgПоследний звонок для выпускников на Ямале пройдёт в онлайн-формате Фото: salekhard.org
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В большинстве муниципалитетов Ямала 30 мая прозвенят последние звонки для учеников 9 и 11 классов. В этом году традиционное мероприятие для выпускников школ пройдет в онлайн-формате. Вручать аттестаты буду позже. Сделать это планируется до 15 июня.

Накануне прощания со школой они проводят «Неделю последнего звонка». В соцсетях организовали челленджи, фотофлешмобы. Педагоги работают над сценариями последних звонков онлайн, в которые войдут видеопоздравления и напутственные слова от глав муниципалитетов и руководителей управлений образования, директоров школ, родителей.

Как рассказали в администрации Салехарда, 30 мая для 270 выпускников 11-ых классов и 604 девятиклассников их последний звонок прозвенит на платформе Zoom. Ученики, учителя, классные руководители соберутся вместе у экранов своих компьютеров, чтобы поздравить учеников с окончанием школы. Педагогические коллективы школ постарались сохранить все традиции торжественной линейки: гимн Российской Федерации, парадная форма, напутственные речи главы города Салехарда, директоров школ, поздравления первоклашек, воспоминания первых учителей, слова родителей и многое другое.

На виртуальной линейке будут чествовать 32 золотых медалистов. 26 медалей – у одиннадцатиклассников Обдорской гимназии: усердие, способности к знаниям, умение идти к своей цели привели ребят к этой заслуженной награде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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