2020-05-28T10:58:29+03:00
Общество

На Ямале около 300 одиннадцатиклассников претендуют на золотые медали

Наибольшее количество потенциальных медалистов в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Салехарде
Анна Полякова
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На Ямале около 300 одиннадцатиклассников претендуют на золотые медали Фото: do.yanao.ruНа Ямале около 300 одиннадцатиклассников претендуют на золотые медали Фото: do.yanao.ru
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Стало известно, кто из ямальских выпускников получит медали. В департаменте образования ЯНАО сообщили, что около 300 одиннадцатиклассников претендуют на медали «За особые успехи в учении». Наибольшее количество потенциальных медалистов в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Салехарде.

Отметим, что в ЯНАО с этого года увеличен размер премии при получении медали с 10 до 15 тысяч рублей.

В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, условия получения медалей изменились.

Ранее знаки отличия получали школьники, имеющие пятерки по всем предметам, а также набравшие не менее 70 баллов по обязательным предметам русскому языку и математике на ЕГЭ. В этом году одиннадцатиклассники будут сдавать только те предметы, которые необходимые для поступления в вуз.

В Министерстве просвещения РФ пояснили, что медаль «За особые успехи в учении» в этом году будет вручена выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятёрки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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