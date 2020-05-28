Ямальцам запретили жечь сухую траву на участках

28 Май 2020 2020-05-28T10:05:11+03:00

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С 15 мая на всей территории Ямала введён особый противопожарный режим. Большое внимание в эти дни приковано к дачным обществам, где жители по привычке пытаются избавиться от накопившегося за зиму мусора при помощи огня. Появляются случаи пала сухой травы, мусора и других твёрдых бытовых отходов в пределах населённых пунктов, на придомовых территориях дачных участков. Часто это происходит вблизи различных построек, что, в свою очередь, создаёт предпосылки к распространению огня на конструкции зданий и сооружений.

Дачники по-прежнему не всегда уделяют достаточного внимания обеспечению пожарной безопасности своего имущества. Основные нарушения – это складирование горючих материалов в противопожарных разрывах и сжигание сухой травы.

Салехардские спасатели рекомендуют своевременно очищать территорию дачного участка от мусора и остатков старой травы, не захламлять территорию стройматериалами и горючими веществами, иметь на дачном участке средства пожаротушения (ёмкость с водой не менее двухсот литров, ящик с песком, огнетушитель), сухую траву собирать граблями и сжигать её вместе с мусором в железной бочке, подальше от строений.

В случае возникновения пожара незамедлительно вызывайте пожарную охрану по телефону 101 или 112 и приступайте к тушению огня имеющимися средствами.

Не жгите сухую траву! Будьте осторожны с огнём! Ваша безопасность зависит в первую очередь от Вас.

ИСТОЧНИК KP.RU