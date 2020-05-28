Почти 40 новоуренгойцев знают, как сделать город комфортнее

28 Май 2020 2020-05-28T09:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Нового Уренгоя выступают с идеями относительно благоустройства города, участвуя в региональном проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». От горожан поступило 39 заявок, из них 13 – на портал «Живем на Севере» и 26 – в проектный офис.

Одна из горожанок предлагает установить на остановках и в общественных местах яркие урны с северной тематикой, чтобы не только улучшить внешний вид улиц, но повысить культуру людей. По ее мнению, мусор захочется донести до урны, а не бросить на улице.

Проект «Теплая будка» предлагает новоуренгойская местная общественная организация «Центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь»: предполагается строительство теплых уличных вольеров для собак, которых отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. А потом волонтеры подыскивают бездомным животным новых хозяев.

Горожане предлагают не только проекты по благоустройству территорий города. От инициативной группы района Коротчаево поступила идея создания музея истории Великой Отечественной войны в школе имени Д.И. Коротчаева и проводить там мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, а также экскурсии для учащихся и населения района.

На следующей неделе состоится защита проектов и голосование, которое определит, какие проекты будут реализованы в 2021 году. На сегодняшний день уже 190 ямальцев предложили идеи, как сделать свой город или район еще лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU