2020-05-28T09:42:25+03:00
Происшествия

В Ноябрьске управляющая компания скрыла от налоговиков 45 млн. рублей

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления
Анна Полякова
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В Ноябрьске управляющая компания скрыла от налоговиков 45 млн. рублей Фото: pixabay.comВ Ноябрьске управляющая компания скрыла от налоговиков 45 млн. рублей Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, руководство коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами населения, обмануло налоговиков.

В период с января 2014 по декабрь 2016 года управляющая компания включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, и не представила налоговые декларации по налогу на прибыль организации, и на добавленную стоимость. В результате были укрыты от уплаты налогов и сборов больше 45 млн. рублей.

- Преступление выявлено при взаимодействии следственных органов следственного управления, органов полиции и налоговой службы, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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