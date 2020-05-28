Губернатор Ямала поздравил пограничников с профессиональным праздником
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем пограничника, который отмечается в России 28 мая.
В своем торжественном обращении по случаю профессионального праздника глава региона подчеркнул, что пограничная служба ФСБ России, надёжно защищая рубежи нашей Родины, обеспечивает правопорядок и безопасность наших граждан, жёстко и бескомпромиссно противостоит современным угрозам.
- Высокая ответственность, боевая подготовка, верность присяге позволяют российским пограничникам эффективно выполнять оперативно-служебные задачи по охране государственных границ, включая Арктическую зону страны, - говорится в поздравлении.
ИСТОЧНИК KP.RU