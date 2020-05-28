28 Май 2020 2020-05-28T07:51:03+03:00

В Надыме пожарные почти два часа тушили полыхающих ангар Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Надыме 27 мая горел ангар, расположенный по дороге в аэропорт. Сообщение о ЧП на пульт пожарной охраны поступило в 15 часов 52 минуты. К моменту возгорания помещение было неэксплуатируемым.

Через 10 минут огнеборцы прибыли на место происшествия. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников МЧС, в распоряжении которых было три единицы спецтехники. О полной ликвидации последствий пожара было объявлено в 17 часов 19 минут. Однако до вечера еще шля проливка конструкций здания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, пламя повредило около трёхсот квадратных метров кровли ангара и 75 квадратных метров стройматериалов находившихся в здании. ЧП обошлось без пострадавших. Причину возгорания и причинённый ущерб установит дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU