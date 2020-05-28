2020-05-28T07:44:16+03:00
Происшествия

За сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП

Пострадали только автомобили
Анна Полякова
Поделиться:
За сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП Фото: 89.mchs.gov.ruЗа сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, сообщает Госавтоинпекция ЯНАО.

Так, например, на 380 км автодороги Сургут-Салехард в 20:45 произошло столкновение автомобиля «Hyndai Solaris» и мотоцикла «BMW». К месту происшествия, кроме полиции, были направлены трое пожарных, в распоряжении которых была одна спецмашина окружной противопожарной службы, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

По данным Госавтоинспекции Ямала, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2113 зарегистрированных ДТП, погибли 18 человек и 192 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцам запретили жечь сухую траву на участках
Почти 40 новоуренгойцев знают, как сделать город комфортнее
В Ноябрьске управляющая компания скрыла от налоговиков 45 млн. рублей
В Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции
Губернатор Ямала поздравил пограничников с профессиональным праздником
В Надыме пожарные почти два часа тушили полыхающих ангар
За сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП
В дома пуровчан возвращается тепло
В Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений
Погода на Ямале 28 мая: потеплеет до +16 градусов
Оперштаб ЯНАО: У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме
Салехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот
АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах
Ямальские библиотекари отмечают профессиональный праздник
В Салехарде начался ремонт участка дороги ул. Объездная – ул. Богдана Кнунянца