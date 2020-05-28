За сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств, сообщает Госавтоинпекция ЯНАО.
Так, например, на 380 км автодороги Сургут-Салехард в 20:45 произошло столкновение автомобиля «Hyndai Solaris» и мотоцикла «BMW». К месту происшествия, кроме полиции, были направлены трое пожарных, в распоряжении которых была одна спецмашина окружной противопожарной службы, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
По данным Госавтоинспекции Ямала, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2113 зарегистрированных ДТП, погибли 18 человек и 192 травмировано, в их числе 17 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU