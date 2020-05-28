2020-05-28T06:15:33+03:00
Экономика

В Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений

Теперь решена проблема с выбросами сточных вод в реку Васюган
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений Фото: salekhard.orgВ Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде завершилась модернизация первого комплекса очистных сооружений мощностью 8 тысяч кубометров в сутки. Он оснащён современным оборудованием.

Глава города Алексей Титовский оценил объект. Мэр заявил, что теперь решена проблема с выбросами сточных вод в реку Васюган в Салехарде, которая существовала много лет.

До 8 тысяч кубометров сточных вод в сутки подвергаются механической и биоочистке, после чего сбрасываются в естественную среду, уже соответствуя требованиям экологической безопасности.

Реконструкция началась в конце 2017 года. Как рассказал генеральный директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий, станцию слива, которая принимает стоки из септиков, построили заново. Здесь обрабатываются наиболее загрязнённые стоки. Завершили в конце 2019 года и приступили к пусконаладочным работам. На днях получили разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

- Наш город растёт, запланировано строительство новых микрорайонов. К этому должны быть готовы и очистные сооружения. На стадии разработки находится вторая очередь КОСов, которая позволит очищать уже 14 тысяч кубометров. Планируется, что проект будет реализован в 2023 году, – рассказал Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцам запретили жечь сухую траву на участках
Почти 40 новоуренгойцев знают, как сделать город комфортнее
В Ноябрьске управляющая компания скрыла от налоговиков 45 млн. рублей
В Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции
Губернатор Ямала поздравил пограничников с профессиональным праздником
В Надыме пожарные почти два часа тушили полыхающих ангар
За сутки на дорогах Ямала случилось 12 ДТП
В дома пуровчан возвращается тепло
В Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений
Погода на Ямале 28 мая: потеплеет до +16 градусов
Оперштаб ЯНАО: У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме
Салехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот
АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах
Ямальские библиотекари отмечают профессиональный праздник
В Салехарде начался ремонт участка дороги ул. Объездная – ул. Богдана Кнунянца