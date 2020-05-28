В Салехарде завершили модернизацию очистных сооружений

28 Май 2020 2020-05-28T06:15:33+03:00

Теперь решена проблема с выбросами сточных вод в реку Васюган

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В Салехарде завершилась модернизация первого комплекса очистных сооружений мощностью 8 тысяч кубометров в сутки. Он оснащён современным оборудованием.

Глава города Алексей Титовский оценил объект. Мэр заявил, что теперь решена проблема с выбросами сточных вод в реку Васюган в Салехарде, которая существовала много лет.

До 8 тысяч кубометров сточных вод в сутки подвергаются механической и биоочистке, после чего сбрасываются в естественную среду, уже соответствуя требованиям экологической безопасности.

Реконструкция началась в конце 2017 года. Как рассказал генеральный директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий, станцию слива, которая принимает стоки из септиков, построили заново. Здесь обрабатываются наиболее загрязнённые стоки. Завершили в конце 2019 года и приступили к пусконаладочным работам. На днях получили разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

- Наш город растёт, запланировано строительство новых микрорайонов. К этому должны быть готовы и очистные сооружения. На стадии разработки находится вторая очередь КОСов, которая позволит очищать уже 14 тысяч кубометров. Планируется, что проект будет реализован в 2023 году, – рассказал Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU