2020-05-28T05:15:30+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 мая: потеплеет до +16 градусов

Местами пройдут дожди
Анна Полякова
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Погода на Ямале 28 мая: потеплеет до +16 градусовПогода на Ямале 28 мая: потеплеет до +16 градусовФото: Анна Полякова
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В четверг, 28 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +11 градусов, пасмурно, дождь – в течение дня, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Надыме +16 градусов, пасмурно, ближе к ночи ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +14 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 3 м/с.

В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер юго-восточный 1 м/с.

В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер южный 3 м/с.

В Лабытнанги +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер юго-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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