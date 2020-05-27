Оперштаб ЯНАО: У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме
У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Такие особенности заметили медики, сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
Одновременно оперштаб процитировав Роспотребнадзор, предлагает несколько рекомендаций тем, кто уже настроился избавиться от вредной привычки. Желающим бросить курить самостоятельно специалисты советуют рассказать о своем решении родственникам или написать в соцсетях пост. Так человек помещает себя в определенные условия.
Затем нужно обозначить сроки. Лучше избавиться от всех аксессуаров (например, пепельниц), оставшихся от сигарет. Важно перестать посещать курилки в рабочее время.
Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU