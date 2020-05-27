Оперштаб ЯНАО: У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме

27 Май 2020 2020-05-27T16:44:58+03:00

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У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Такие особенности заметили медики, сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Одновременно оперштаб процитировав Роспотребнадзор, предлагает несколько рекомендаций тем, кто уже настроился избавиться от вредной привычки. Желающим бросить курить самостоятельно специалисты советуют рассказать о своем решении родственникам или написать в соцсетях пост. Так человек помещает себя в определенные условия.

Затем нужно обозначить сроки. Лучше избавиться от всех аксессуаров (например, пепельниц), оставшихся от сигарет. Важно перестать посещать курилки в рабочее время.

Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU