2020-05-27T16:37:58+03:00
Общество

Салехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот

Горожан призвали соблюдать правила складирования мусора
Анна Полякова
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Салехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот Фото: salekhard.orgСалехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот Фото: salekhard.org
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В Салехарде у регионального оператора, ответственного за вывоз ТКО, прибавилось хлопот, когда начался сезон ремонтов квартир и субботников. Старые доски, ветки и листва оказываются в контейнерах, предназначенных для бытовых отходов. Из-за хаотичного складирования мусора возникают сбои в работе компании-перевозчика, что, в свою очередь, влечёт антисанитарию.

Чтобы все усилия при проведении субботников не были напрасны, жителям города следует соблюдать простые правила. Как отметил ведущий инженер управления по эксплуатации муниципального жилфонда Евгений Польянов, мусор после уборки дворов необходимо складывать в пакеты и мешки.

Для них место на контейнерных площадках - в отсеках для крупногабаритного мусора. Ветки и кустарники должны обвязываться и быть не более 1 метра в длину для более удобного их транспортирования.

Также он обратил внимание жителей на то, что старая мебель и бытовая техника относятся к крупногабаритным отходам и ответственность за их вывоз и транспортировку несёт региональный оператор.

А вот крупный строительный мусор таковым не является. Услуга не входит в оплату коммунальных услуг, а значит, и ответственность за вывоз строительного мусора несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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