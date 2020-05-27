2020-05-27T15:47:09+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах

Анна Полякова
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АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах Фото: АО «Транснефть – Сибирь»АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах Фото: АО «Транснефть – Сибирь»
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АО «ТранснефтьСибирь» выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Цель – обеспечение надежности эксплуатации производственных объектов.

В ходе плановой остановки транспортировки нефти проведен ремонт и замена задвижек, подключена камера пуска-приема средств очистки и диагностики на МН Холмогоры – Клин. Отключены временные камеры пуска-приема средств очистки и диагностики МН СургутПолоцк. Выполнено подключение двух участков нефтепровода Красноленинская – Шаим – Конда после замены. Проведен средний ремонт задвижки на линейной части МН Уренгой – Холмогоры. На ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) выполнена замена тройников в каре нефтяного резервуара. В Урайском УМН подключена перемычка по линии запорной арматуры с заменой одной задвижки на НПС «Березовое-2». На ЛПДС «Конда» смонтированы трубопроводы перепада давления фильтров-грязеуловителей, выполнена замена дренажных задвижек, подключен подпорный насосный агрегат.

Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Специалисты использовали необходимые средства индивидуальной защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Транспортировка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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