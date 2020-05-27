Ямальские библиотекари отмечают профессиональный праздник

27 Май 2020 2020-05-27T15:29:36+03:00

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Сегодня, 27 мая, в России отмечают День библиотек. В Салехарде работают три городские библиотеки, в которых трудятся 44 человека. Одной из них – Библиотеке детского и семейного чтения сегодня исполнилось 70 лет. С самого утра библиотекари принимают поздравления. Им желают крепкого здоровья, семейного счастья и творческой реализации, чтобы каждый их день в библиотеке стал новой возможностью для развития и профессионального роста.

В свой профессиональный праздник салехардские библиотекари подготовили для горожан небольшой сюрприз – обзор красивых и величественных библиотек мира, которые покажут, насколько необычными и интересными могут быть современные библиотеки.

Дата праздника была определена в 1995 году и приурочена к двухсотлетию со дня основания первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Сегодня библиотеки – это интеллектуальное и креативное пространство, полное возможностей для творческого роста и саморазвития. Библиотекари ведут постоянные поиски новых форм работы с читателями, покоряют не только офлайн-пространство, но и ярко показывают себя в онлайне.

ИСТОЧНИК KP.RU