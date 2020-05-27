В Салехарде начался ремонт участка дороги ул. Объездная – ул. Богдана Кнунянца

27 Май 2020 2020-05-27T15:04:36+03:00

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В Салехарде раньше запланированного срока из-за благоприятных погодных условий приступили к ремонту участка дороги от кольца на ул. Объездная до перекрестка с улицей Богдана Кнунянца.

На данном отрезке заменят дорожное покрытие, железобетонные бордюры - на гранитные, а также установят перильное металлическое ограждение и тротуары.

Как ранее говорил глава города Алексей Титовский, сезон проведения дорожных работ на Ямале короткий, поэтому подрядчики должны уложиться в срок.

- Работы необходимо завершить до конца лета, но мы постараемся закончить раньше, - сообщил мастер дорожно-строительного участка АО «Партнёр» Виктор Комбаров.

Также работы по ликвидации верхнего слоя асфальта и демонтаж тротуаров проходят на улицах Манчинского и Совхозная. На ул. Игарская к ремонту приступят с 1 июня. Сотрудники «Салехардской дирекции единого заказчика» ежедневно осуществляют контроль качества выполняемых работ.

Всего за лето 2020 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы и национального проекта «Безопасные качественные автодороги» отремонтируют 7,65 км городских дорог. Укладка нового щебёночно-мастичного покрытия начнется после расконсервации асфальтобетонных заводов - в первой декаде июня.

ИСТОЧНИК KP.RU