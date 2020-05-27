2020-05-27T14:26:15+03:00
Происшествия

Мошенником, оформившим кредит на жительницу ЯНАО, оказался сын жертвы

Парень совершил аферу втайне от матери
Анна Полякова
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Мошенником, оформившим кредит на жительницу ЯНАО, оказался сын жертвыМошенником, оформившим кредит на жительницу ЯНАО, оказался сын жертвыФото: Ольга Крыльцова
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В Шурышкарском районе возбудили уголовное дело о мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя местная жительница. 23 апреля 2020 года она обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, неизвестный через мобильное приложение оформил заявку на кредит в сумме 179 тысяч рублей на лицевой счет, принадлежавший заявительнице.

В ходе проверки выяснилось, что кредит оформил ее 22-летний сын. Он взял телефон своей матери, зная ее пароль, в онлайн банке без труда вошел в приложение, установленное в телефоне, и оформил заявку на получение кредита.

После поступления денежных средств на лицевой счет матери злоумышленник, также втайне от матери, перевел деньги на свою карту, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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