2020-05-27T14:15:55+03:00
Общество

На разрешенном для купания Таркосалинском пляже в этом году отдохнуть не удастся

Пуровский район готов к пожароопасному и купальному сезонам
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровский район готов к пожароопасному и купальному сезонам Фото: Администрация Пуровского районаПуровский район готов к пожароопасному и купальному сезонам Фото: Администрация Пуровского района
Изменить размер текста:

В Пуровском районе обсудили готовность к пожароопасному сезону и обеспечение безопасности на воде. Заседании КЧС прошло в онлайн-режиме.

В итоге принято решение до 25 июня обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы в населённых пунктах. До 12 июня привести в надлежащее состояние системы противопожарного водоснабжения, проезды к зданиям и открытым водоемам, обеспечить полную готовность добровольной пожарной дружины района. Кроме того, всем муниципалитетам района нужно до 1 июня разработать планы мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

В поселениях района установят места, запрещенные для купания, и в течение лета их будут патрулировать спасатели и представители ОМВД. На одном из немногих в регионе официально разрешенном для купания пляже – Таркосалинском – в этом году горожанам отдохнуть не удастся. Городской пляж как часть Прибрежного парка этим летом реконструируют по программе «Комфортная городская среда».

В прошлом году здесь построили многофункциональную дорожку – она очень востребована и популярна среди таркосалинцев.

- После окончания работ это будет совсем другой пляж – чистый, комфортный, с различными зонами игр и развлечений. Ради этого стоит потерпеть, - отметил глава района Андрей Нестерук в ходе последнего прямого эфира в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперштаб ЯНАО: У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме
Салехардцы взялись за ремонты квартир: у коммунальщиков прибавилось хлопот
АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и нефтепроводах
Ямальские библиотекари отмечают профессиональный праздник
В Салехарде начался ремонт участка дороги ул. Объездная – ул. Богдана Кнунянца
Мошенником, оформившим кредит на жительницу ЯНАО, оказался сын жертвы
На разрешенном для купания Таркосалинском пляже в этом году отдохнуть не удастся
Власти Надыма объяснили ухудшение качества воды в кранах
В Ноябрьске на месте пустыря появится сквер
Надымчанин после телефонного разговора с незнакомкой лишился 400 тысяч рублей
Из Салехарда в Приобье отправился первый в этом сезоне паром
В Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца
Ямальцы могут подать заявку на традиционное рыболовство на портале Госуслуг
В Новом Уренгое в районе кафе «Караван» нашли скелет человека
Ученики Ноябрьска стали призерами Всероссийской олимпиады школьнико
Прокуратура оценит действия власти Антипаюты по спасению домов от паводка
В Уренгое из-за похолодания возобновили отопительный сезон
Путин объявил благодарность двум ямальским учителям
На Ямале за сутки в двух ДТП пострадали дети
В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса «Я люблю коми язык»
Погода на Ямале 27 мая: осадки не ожидаются
В Пурпе прибывших на поезде встречают полицейские и казаки
На Ямале завели три уголовных дела о мошенничестве при проведении капремонтов
Ямальские предприниматели приняли участие в марафоне #СохранимБизнес89Вместе
На Ямале осудили рецидивиста, избившего полицейского в возле кафе