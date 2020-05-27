На разрешенном для купания Таркосалинском пляже в этом году отдохнуть не удастся

27 Май 2020 2020-05-27T14:15:55+03:00

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В Пуровском районе обсудили готовность к пожароопасному сезону и обеспечение безопасности на воде. Заседании КЧС прошло в онлайн-режиме.

В итоге принято решение до 25 июня обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы в населённых пунктах. До 12 июня привести в надлежащее состояние системы противопожарного водоснабжения, проезды к зданиям и открытым водоемам, обеспечить полную готовность добровольной пожарной дружины района. Кроме того, всем муниципалитетам района нужно до 1 июня разработать планы мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

В поселениях района установят места, запрещенные для купания, и в течение лета их будут патрулировать спасатели и представители ОМВД. На одном из немногих в регионе официально разрешенном для купания пляже – Таркосалинском – в этом году горожанам отдохнуть не удастся. Городской пляж как часть Прибрежного парка этим летом реконструируют по программе «Комфортная городская среда».

В прошлом году здесь построили многофункциональную дорожку – она очень востребована и популярна среди таркосалинцев.

- После окончания работ это будет совсем другой пляж – чистый, комфортный, с различными зонами игр и развлечений. Ради этого стоит потерпеть, - отметил глава района Андрей Нестерук в ходе последнего прямого эфира в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU