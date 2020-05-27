Власти Надыма объяснили ухудшение качества воды в кранах

27 Май 2020 2020-05-27T13:26:54+03:00

Это временное явление связано с работами на водопроводе

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Администрация Надыма объяснила ухудшение качества воды в кранах, сообщив, что это временное явление, которое связано с работами на водопроводе.

Ресурсоснабжающая организация и управляющие компании приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Работы проводятся ежегодно, и от них зависит качество подготовки инженерных сетей к осенне-зимнему периоду.

Гидравлические испытания начались, когда было отключено отопление. В этом году сезон отопления завершился 19 мая. Тогда же стартовали и мероприятия по промывке водоводов горячего и холодного водоснабжения.

Сейчас промываются магистральные водоводы, а с будущей недели в ночное время начнется прочистка на внутриквартальных сетях. График работ в микрорайонах города размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «ЖКХ».

В результате проводимых профилактических работ вполне возможно ухудшение качества холодной воды. Администрация просит извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU