В Ноябрьске на месте пустыря появится сквер

27 Май 2020 2020-05-27T11:47:51+03:00

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В Ноябрьске в микрорайоне Железнодорожников появится сквер. Идею его обустройства предложила местная жительница Татьяна Моргун. Проект прошел все процедуры конкурсного отбора и одержал победу. В нынешнем году он будет реализован. Стоимость проекта 6 миллионов рублей, муниципалитет окажет финансовую помощь, а активные жители поддержат трудовым участием. Работы начнутся в летом.

- Пока здесь большой пустырь. Нам хотелось облагородить этот земельный участок под сквер для всех групп населения, чтобы люди могли отдыхать – инвалиды-колясочники, мамочки с малышами, пожилые люди. Мы планируем установить здесь лавочки, урны, топиарную композицию, сделать освещение, посадить цветы и деревья, - поделилась Татьяна Моргун.

В рамках проектов инициативного бюджетирования – регионального - «Уютный Ямал» и городского - «РИТМ» будут благоустроены и другие микрорайоны. Так, например, во дворе дома №40 на проспекте Мира будет обустроена спортивная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU