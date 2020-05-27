27 Май 2020 2020-05-27T11:10:53+03:00

Надымчанин после телефонного разговора с незнакомкой лишился 400 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Надымчанин лишился денег, поговорив с незнакомкой по телефону. 55-летний мужчина верил, что ему позвонила сотрудница службы безопасности банка. Ведь именно так она представилась. Она сообщила доверчивому ямальцу, что зафиксированы попытки хищения денежных средств с принадлежащих ему счетов.

После этого женщина для предотвращения незаконных операций соединила якобы с начальником службы безопасности банка, который попросил предоставить реквизиты имеющихся банковских карт, коды из телефонных смс-сообщений. Ямалец выполнил указанные действия, обеспечив тем самым доступ неизвестных к личным сбережениям.

Только тогда мужчина осознал, что оказался жертвой мошенничества. Он обратился в полицию 21 мая. Надымчанин рассказал, что неизвестные похитили у него 442 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU