2020-05-27T10:26:06+03:00
Общество

Из Салехарда в Приобье отправился первый в этом сезоне паром

Анна Полякова
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Из Салехарда в Приобье отправился первый в этом сезоне паром Фото: yanao.ruИз Салехарда в Приобье отправился первый в этом сезоне паром Фото: yanao.ru
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Из Салехарда в Приобье (ХМАО) сегодня, 27 мая в 06:00 отправился первый в этом сезоне паром. На его борту 27 автомобилей. Погрузка прошла успешно. Следующий паром запланирован на 29 мая.

Напомним, перевозчик ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» перенёс первый рейс на день раньше - с 28 на 27 мая. Далее расписание будет действовать без изменений.

Как сообщил начальник паромной переправы в Салехарде ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» Сергей Поляков, пассажирам настоятельно рекомендуюм во время следования на пароме до конца маршрута соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками. Он также отметил, что отследить движение парома можно на сайте перевозчика по ссылке.

Также из окружной столицы в Приобье 29 мая отправится первый паром «Победа-3» перевозчик ИП Сандулов С.Г. Отправление назначено на 20:00. Всего в навигацию-2020 между Салехардом и Приобьем будут курсировать семь паромов.

С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на сайтах перевозчиков, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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