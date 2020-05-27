2020-05-27T10:20:59+03:00
Общество

В Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца

С хозяина взыскали моральный вред на сумму 30 тыс. рублей
Анна Полякова
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В Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца Фото: pixabay.comВ Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца Фото: pixabay.com
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В Ямальском районе привлекли к ответственности владельца собаки. Прокуратура провела проверку по факту нападения животного на несовершеннолетнего ребенка.

В декабре прошлого года на территории с. Яр-Сале девочку покусала собака. В результате произошедшего у ребенка диагностировали многочисленные рваные раны. Владелец собаки не принял меры к ограничению доступа животного в места общего пользования, сообщает прокуратура ЯНАО.

Прокурор Ямальского района обратился с иском в суд в интересах ребенка о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. В результате с хозяина взыскали моральный вред на сумму 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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