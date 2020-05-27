В Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца
В Ямальском районе привлекли к ответственности владельца собаки. Прокуратура провела проверку по факту нападения животного на несовершеннолетнего ребенка.
В декабре прошлого года на территории с. Яр-Сале девочку покусала собака. В результате произошедшего у ребенка диагностировали многочисленные рваные раны. Владелец собаки не принял меры к ограничению доступа животного в места общего пользования, сообщает прокуратура ЯНАО.
Прокурор Ямальского района обратился с иском в суд в интересах ребенка о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. В результате с хозяина взыскали моральный вред на сумму 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU