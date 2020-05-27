В Ямальском районе владелец собаки заплатит за агрессию питомца

27 Май 2020 2020-05-27T10:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ямальском районе привлекли к ответственности владельца собаки. Прокуратура провела проверку по факту нападения животного на несовершеннолетнего ребенка.

В декабре прошлого года на территории с. Яр-Сале девочку покусала собака. В результате произошедшего у ребенка диагностировали многочисленные рваные раны. Владелец собаки не принял меры к ограничению доступа животного в места общего пользования, сообщает прокуратура ЯНАО.

Прокурор Ямальского района обратился с иском в суд в интересах ребенка о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. В результате с хозяина взыскали моральный вред на сумму 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU