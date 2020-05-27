27 Май 2020 2020-05-27T09:53:53+03:00

Ямальцы могут подать заявку на традиционное рыболовство на портале Госуслуг Фото: yanao.ru

Теперь не обязательно обращаться в департамент или органы местного самоуправления

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Департамент АПК ЯНАО продолжает прием заявок от ямальцев из числа коренных малочисленных народов Севера на осуществление традиционного рыболовства в 2021 году. Подать заявку можно дистанционно – через федеральный портал Госуслуг.

Как рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Сергей Гулялов, такую возможность проработали для удобства граждан. Теперь не обязательно обращаться напрямую в департамент или органы местного самоуправления, можно заполнить электронную форму. После отправки заявка сразу попадает на рассмотрение, и с ней начинают работать специалисты департамента.

Напомним, заявки от коренных жителей округа принимаются в департаменте АПК до 1 сентября. По итогам заявочной кампании между ними будут распределены квоты на добычу рыбы в следующем году.

В правительстве ЯНАО уточнили, что распределение квот на вылов рыбы для представителей коренных национальностей – ежегодная процедура, она осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России, который доводит до регионов допустимые объемы вылова.

ИСТОЧНИК KP.RU