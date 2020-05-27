В Новом Уренгое в районе кафе «Караван» нашли скелет человека

27 Май 2020 2020-05-27T09:38:47+03:00

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В Новом Уренгое в районе кафе «Караван» на улице Южная магистраль обнаружен скелет человека. Личность погибшего не установлена.

- Останки нашли 25 мая, - сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, - проводится доследственная проверка.

Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, чтобы установить личность погибшего и причину его смерти. Кроме ого осуществляется проверка по материалам ранее возбужденных уголовных дел о безвестном исчезновении граждан на территории г. Новый Уренгой. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU