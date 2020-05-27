Ученики Ноябрьска стали призерами Всероссийской олимпиады школьнико

27 Май 2020 2020-05-27T08:54:38+03:00

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Четверо ямальских учеников признаны призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Таких ребят четверо и все они из Ноябрьска. В июне они получат дипломы, которые дадут право на поступление без экзаменов в любой вуз страны на профильное направление.

Все ребята не новички в олимпиадном движении. Любимый предмет Макара Суркова, учащегося школы № 12 – биология. На протяжении двух лет Макар - призёр заключительного этапа олимпиады по биологии. Осенью 2019 года в составе делегации ЯНАО юноша представлял нашу страну на международной конференции в Исландии.

Анастасия Онищенко, ученица школы №8 стала призером олимпиады по математике. Ей по плечу многие престижные вузовские олимпиады. Кроме того, Анастасия является победителем по математике и призером по физике заключительных этапов Всесибирской открытой олимпиады, призером Олимпиады «Физтех» по математике, призером Четырнадцатого Южного математического турнира.

Владислав Столяров и Юлия Тимофеева из школы № 8 одержали победу, участвуя в олимпиаде по ОБЖ. В портфолио Владислава и Юлии много наград региональных олимпиад и конкурсов военно-патриотического направления.

Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и их педагоги-наставники получат премию губернатора ЯНАО, сообщили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU