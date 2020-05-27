Прокуратура оценит действия власти Антипаюты по спасению домов от паводка

27 Май 2020 2020-05-27T08:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тазовского района по поручению окружного ведомства организовала проверку в селе Антипаюта, где по сообщению местных жителей нарушались их права в период весеннего паводка.

Выяснилось, что в результате подъема воды ночью 24 мая 2020 года оказалась подтоплена территория одного домовладения, которое расположено в прибрежной зоне реки Антипаюта-яха. Уровень воды в течение 24 часов пришел в норму.

Прокуратура начала проверку действий органов местного самоуправления по санитарной очистке подтопленной придомовой территории. По итогам надзорных мероприятий прокуратурой также будет дана оценка своевременности и полноте подготовки муниципального образования к весеннему паводку, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU