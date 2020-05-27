2020-05-27T07:58:39+03:00
Общество

В Уренгое из-за похолодания возобновили отопительный сезон

Жители стали жаловаться на холод в квартирах
Анна Полякова
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В Уренгое из-за похолодания возобновили отопительный сезонВ Уренгое из-за похолодания возобновили отопительный сезонФото: Ольга Крыльцова
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В Уренгое Пуровского района 27 мая возобновили отопительный сезон. С 9 часов утра вновь включают батареи. Глава муниципалитета Олег Якимов издал соответствующее распоряжение из-за резкого похолодания.

В этом году отопительный сезон в Уренгое завершился 19 мая, хотя обычно это случается в июне. Однако ранняя весна позволила остановить подачу теплоснабжения раньше почти на две недели. Как и везде, после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура превышает 8 градусов, даётся распоряжение об окончании отопительного сезона.

На двух котельных уже приступили к текущему ремонту оборудования. С 21 мая начали промывку сетей, чтобы удалить накопившиеся отложения.

Как отметил глава Уренгоя, из-за резкого похолодания в последние дни жители стали жаловаться на холод в квартирах, и подачу отопления пришлось возобновить. К слову, сегодня в поселке ночью температура воздуха едва поднялась до +1, днем ожидается +6.

Олег Якимов напомнил, что годом ранее в муниципалитете ситуация с погодой и отоплением развивалась по аналогичному сценарию. На ход ремонтных работ вернувшееся отопление не повлияет. Как отметили в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», объём работ большой, но все намеченное выполнятся в срок, и подготовят объекты к новому отопительному сезону к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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