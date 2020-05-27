2020-05-27T08:39:08+03:00
Общество

Путин объявил благодарность двум ямальским учителям

Педагоги работают в Салехарде и Ноябрьске
Анна Полякова
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Учитель начальных классов средней школы №6 гю Салехард Алла Назаренко Фото: salekhard.orgУчитель начальных классов средней школы №6 гю Салехард Алла Назаренко Фото: salekhard.org
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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум учителям из Ямало-Ненецкого автономного округа за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Ямальские педагоги удостоены звания почетного работника общего образования РФ. Об этом говорится в распоряжении Президента от 25 мая, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность от президента РФ получили учительница литературы школы № 2 из Ноябрьска Инна Шитова и учительница начальных классов школы № 6 из Салехарда Алла Назаренко.

Власти ямальской столицы рассказали, что педагогическое кредо Аллы Назаренко – с верой в ученика – с надеждой на будущее – с любовью к своей работе. Ее воспитанники — неоднократные победители и призеры различных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций.

Ее педагогический стаж составляет 30 лет. Учительница сама разрабатывает интересные и доступные методические материалы для уроков, внеклассных мероприятий, тестовых заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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